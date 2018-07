Erste Waschanlage für Hunde in Salzburger Tankstelle

Stolze Besitzer von Salzburgs erster Hundewaschanlage: Tankstellenpächterin Jane Petrovic (li.) und Gatte Niki. - © SALZBURG24/Posani

In der Stadt Salzburg können ab Mittwoch Hundehalter ihre Lieblinge bei einer Tankstelle in einer speziellen Waschvorrichtung reinigen lassen. Die Mineralölfirma Shell hat für ihre erste Hundewaschanlage in Österreich die Shell-Tankstelle an der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg ausgewählt. Direkt neben dem “Car Wash” für Autos wartet der “dogwash” auf schmutzige, vierbeinige Kunden, ein S24-Lokalaugenschein.