Erster Amurleoparden-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Die Jungtiere erkunden bereits die Innenanlage - © APA (TIERGARTEN SCHÖNBRUNN)

Die Amurleoparden Ida und Piotr im Tiergarten Schönbrunn haben zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Für den Tiergarten ist es der erste Nachwuchs überhaupt bei dieser bedrohten Tierart. Die beiden Jungtiere sind bereits am 27. März zur Welt gekommen. Aber erst jetzt unternehmen sie ihre ersten Ausflüge in die Innenanlage, berichtete der Tiergarten am Mittwoch.