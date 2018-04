Erster Asylberechtigter mit Stiftungs-Lehrausbildung fertig

Ein 23-jähriger Asylberechtigter aus Tschetschenien hat als erster im Rahmen der Jugendstiftung JUST Integration eine Lehre abgeschlossen. Der junge Mann ist nun ausgebildeter Zahntechniker und startete zu Jahresbeginn sein reguläres Dienstverhältnis bei einer Zahnärztin in Graz. Das berichteten am Montag die Stiftungsträger Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Wirtschaftskammer (WKÖ).

Das Angebot gibt es seit 2016 und richtet sich an 18- bis 30-Jährige. Ziel ist es, asyl- bzw. subsidiär schutzberechtigten sowie sonstigen – auch österreichischen – Personen in Problemlage eine Lehrausbildung zu ermöglichen, so die Sozialpartner in einer Aussendung. Bisher werden 182 Menschen von der Stiftung unterstützt. Der frisch gebackene Zahntechniker kam 2004 nach Österreich, um um Asyl anzusuchen. Er holte hier seinen Hauptschulabschluss nach und kam im März 2017 in die Stiftung. Wer im Rahmen von JUST ausgebildet wird, hat eine kürzere Lehrzeit, mit dem Betrieb wird eng kooperiert.