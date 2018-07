Erster Auftritt Puigdemonts seit Auslieferungsverfahren

Carles Puigdemont zeigt sich wieder der Öffentlichkeit - © APA (dpa)

Erstmals nach dem Ende des Auslieferungsverfahrens an Spanien will sich der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont am Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin äußern. Neben dem juristischen Fall soll dann in der Bundespressekonferenz die politische Lage in seiner Heimat Thema sein. An dem Termin in Berlin nehmen auch die Anwälte des Politikers teil.