Erster Ausgang für Gepardennachwuchs im Zoo Salzburg

Die kleinen Geparden schauen neugierig in die Welt - © APA (ZOO SALZBURG)

Der Gepardennachwuchs im Zoo Salzburg hat am Donnerstag seinen ersten Ausflug in die weitläufige Freianlage unternommen. Mutter Aeris führte das Quartett ins Freigehege, hatte aber alle Pfoten voll zu tun, ihre neugierigen Jungen im Auge zu behalten. Immer wieder musste sie mit einer Art Zwitscherlaut nach ihren entdeckungsfreudigen Jungtieren rufen, berichtete der Zoo in Hellbrunn.