Erster Weltraumbahnhof auf europäischem Boden geplant

Bauen soll den Weltraumbahnhof ein Konsortium, dem unter anderem der US-amerikanische Luft-und-Raumfahrtkonzern Lockheed Martin angehört. Ausgewählt wurde der Standort im äußersten Norden der schottischen Highlands, weil Satelliten von dort direkt in eine geeignete Umlaufbahn gebracht werden können. Die britische Regierung prüft derzeit zudem Standorte für den sogenannten vertikalen Start von Raketen. Dabei bringen Flugzeuge die Raketen in große Höhe, bevor sie über dem Meer ins All gestartet werden.

It’s official! Funding awarded to vertical launch spaceport in Sutherland, Scotland. Innovative horizontal launch #spaceports also set to benefit from £2m development fund #IndustrialStrategy #FIA18 #LaunchUK https://t.co/GYpcCDCXKk pic.twitter.com/2CV35mDmfi — UK Space Agency (@spacegovuk) 15. Juli 2018

UK set for new space age! @LockheedMartin and innovative start-up @orbexspace will launch rockets into space from Scotland, supported by our #spaceflight grants worth over £30m as part of the UK’s #IndustrialStrategy https://t.co/PGNeL83ytU #LaunchUK #FIA18 pic.twitter.com/YOTmvQqyL3 — UK Space Agency (@spacegovuk) 16. Juli 2018

London erhofft sich von eigenen Weltraumbahnhöfen einen Schub für die Wirtschaft von 3,8 Milliarden Britischen Pfund (rund 4,3 Milliarden Euro) in den kommenden zehn Jahren. Die europäische Weltraumbehörde ESA betreibt ihren Weltraumbahnhof Kourou in der französischen Überseeregion Französisch-Guayana.

(APA)