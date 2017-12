Erster Zu-Null-Sieg von Minnesota Vikings nach 24 Jahren

FBN - SPO - CINCINNATI - BENGALS - V - MINNESOTA - VIKINGS - © APA (Getty)

Die Minnesota Vikings haben sich in der National Football League (NFL) ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht. Am Samstag gewannen die Vikings das Duell beim Divisionsrivalen Green Bay Packers 16:0 und schafften damit erstmals seit Dezember 1993 wieder einen Zu-Null-Sieg. Die Baltimore Ravens hielten ihre Play-off-Hoffnungen mit einem 23:16 gegen die Indianapolis Colts am Leben.