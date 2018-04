Erstes E-Feuerwehrauto in Linz: Keine Anschaffung in Salzburg geplant

Das elektische Feuerwehrauto soll eine Reichweite von 160 Kilometer haben. - © APA/LINZ AG

Das nach eigenen Angaben erste vollausgestattete Feuerwehrauto mit Elektroantrieb Europas hat der städtische Versorger Linz AG am Mittwoch vorgestellt. Das neue Einsatzfahrzeug der Betriebsfeuerwehr wurde in Zusammenarbeit mit dem oberösterreichischen Feuerwehrausrüster Rosenbauer und dem Mühlviertler Batterienfertiger Kreisel Electric entwickelt. In Salzburg wurde die Möglichkeit eines E-Feuerwehrautos schon einmal in Betracht gezogen. Es gäbe aber noch zu viele ungeklärte Fragen, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Leo Winter.