Erstes Flugtraining für Drohnen in Saalfelden

In Österreich gibt es Schätzungen zufolge mittlerweile mindestens 100.000 Drohnen. Zu gefährlichen Zwischenfällen kommt es immer wieder, zuletzt etwa in Wien. Dort kollidierte eine Drohne beinahe mit einem Polizeihubschrauber. In Saalfelden (Pinzgau) sollen Drohnenpiloten in Zukunft ein spezielles Training erhalten: Der ÖAMTC startet mit eigenen Schulungen.