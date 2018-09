Erstes NÖ Primärversorgungszentrum öffnet in Böheimkirchen

2021 soll es 14 solcher Gesundheitszentren in Niederösterreich geben - © APA (Symbolbild)

In Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) startet am Montag das erste NÖ Gesundheitszentrum für Primärversorgung. Ärztekammer, Gebietskrankenkasse und der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) sprachen am Sonntag in einer Aussendung davon, dass “eine neue Ära in der medizinischen Versorgung” beginne.