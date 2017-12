Erstes Todesopfer nach Attacke mit Auto in Melbourne

Ein Auto raste in eine Menschenmenge - © APA (AFP)

Gut eine Woche nach der Attacke eines Autofahrers auf eine Menschenmenge in Melbourne ist ein 83-Jähriger gestorben. Das teilte die Polizei Samstagfrüh mit. Der dreifache Vater und Großvater sei am Freitagabend seinen Verletzungen erlegen. Am Donnerstagabend vergangener Woche war im abendlichen Berufsverkehr ein Mann plötzlich in eine Menschenmenge gerast und hatte fast 20 Menschen verletzt.