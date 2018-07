Erstes Verfahren gegen Rebellen-Chefs in Kolumbien beginnt

Auch dem Ex-FARC-Kommandanten Londono wird der Prozess gemacht - © APA (AFP)

Jahrzehntelang mordeten, plünderten und entführten die FARC-Rebellen in Kolumbien – jetzt muss sich die Führungsriege der linken Guerillaorganisation erstmals vor Gericht verantworten. Für Freitag hat die Sonderjustiz für den Frieden (JEP) 32 ehemalige Anführer der FARC vorgeladen. In dem ersten Verfahren geht es um bis zu 8.500 Entführungen in den Jahren 1993 bis 2012.