Erstes Wochenende ohne Schießerei seit 25 Jahren in New York

Polizeichef: "Darauf kann nicht nur die New Yorker Polizei stolz sein" - © APA (AFP/GETTY)

New York hat erstmals seit 25 Jahren ein Wochenende ohne Schießerei erlebt. “Es gab am Freitag, Samstag und Sonntag weder Schießereien noch Morde”, sagte der Polizeichef der US-Metropole, James O’Neill, am Montag (Ortszeit). “Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, und darauf kann nicht nur die New Yorker Polizei stolz sein, darauf können alle New Yorker stolz sein.”