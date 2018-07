Erstmals 3D-Röntgenbilder in Krankenhaus Schwarzach

Das Gerät bewegt sich um den Patienten. - © Kardinal Schwarzenberg Klinikum

Im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach wurden vor kurzem zwei neue Röntgen-Aufnahmeplätze in Betrieb genommen. Neben einem High-End-System für konventionelle 2D-Bildgebung kommt mit dem „Multitom Rax“ – erstmalig in Österreich – ein Roboter-basiertes Röntgensystem zum Einsatz, das 3D-Aufnahmen ermöglicht.