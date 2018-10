Erstmals Nachwuchs bei Grevy-Zebras im Salzburger Zoo

“Vor rund 14 Monaten haben wir unsere Grevy-Zebra Haltung umgestellt und seitdem ist unser Hengst Fabi umgeben von zwei Stuten. Mit der heute 16 Jahre alten Stute Hattie hat er sich scheinbar von Anfang an besonders gut verstanden”, erklärt Geschäftsführerin Sabine Grebner. “Deshalb können wir uns heute nach einer 13-monatigen Tragzeit über das allererste Grevy-Zebrafohlen im Salzburger Zoo freuen.”

Grevy-Zebras vom Aussterben bedroht

Bei keiner anderen afrikanischen Säugetierart hat sich der Bestand in den vergangenen Jahrzehnten derartig drastisch verkleinert. Ende der 70er-Jahre wurde die Anzahl der Grevy-Zebras noch auf rund 15.600 Tiere geschätzt, heute leben nur mehr etwa 2.600 Exemplare in ihrem nordostafrikanischen Verbreitungsgebiet. Wegen des Verlusts von Wasserstellen, den Lebensraumveränderungen, der vermeintlichen Nahrungskonkurrenz zu Haustieren als auch der Jagd sowie diverser Krankheiten, ist ihr Bestand so dramatisch zurückgegangen.

© Grevy-Zebra-Stute Hattie mit ihrem Fohlen. /Zoo Salzburg

“Kleiner Hengst mit riesengroßen Ohren”

“Unser kleiner Hengst mit seinen schlanken, langen Beinen und den riesengroßen Ohren ist nicht nur reizend anzuschauen, sondern vor allem wichtig für den Erhalt dieser seltenen Art“, so Grebner. “Zoos haben ein internationales Zuchtbuch und regionale Erhaltungszuchtprogramme eingerichtet. Der Zoo-Bestand dieser imposanten Zebra-Art entspricht etwa 20 Prozent des Wildbestands und stellt mit rund 600 Tieren eine wichtige Populationsreserve dar.”