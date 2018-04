Erwin Wurms “Fat House” kommt in die Steiermark

Im Belvedere stand das Haus auch schon - © APA (Neubauer)

Erwin Wurms “Fat House”, eine begehbare Skulptur mit Videoinstallation im Inneren, kommt als Dauerleihgabe in die Steiermark. Die Plastik wird ab Ende Mai im Österreichischen Skulpturenpark in Premstätten bei Graz zu sehen sein. Es ist damit nach “Fat Car” und “Bunker” die dritte Arbeit des Künstlers, die auf dem Areal gezeigt wird, teilte das Universalmuseum Joanneum am Donnerstag mit.