Es wird wieder auf Sommerzeit umgestellt

Die Umstellung auf die mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) erfolgt am 25. März 2018 - die Zeit wird um 02:00 Uhr nachts auf 03:00 Uhr vorgestellt.

Am Palmsonntag, und damit nur wenige Tage nach dem Frühlingsbeginn (20.3.), wird bereits auf die Sommerzeit gestellt. Die Uhren in Europa werden um 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr springen. Erst am 28. Oktober werden die 60 Minuten “zurückgezahlt”, bis dahin werden wir mit einem Extra-Stündchen Abendsonne belohnt.