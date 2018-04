Etwas weniger Zugausfälle in Frankreich am Sonntag

Die Mehrzahl der Züge fiel auch am Sonntag aus - © APA (AFP)

Streikende Eisenbahner haben in Frankreich erneut für Störungen im Zugverkehr gesorgt. Allerdings fielen am Sonntag nach Angaben der Staatsbahn SNCF etwas weniger Züge aus als bei den Ausständen am vergangenen Dienstag und Mittwoch. So fuhr am Sonntag einer von fünf TGV-Hochgeschwindigkeitszügen. Im französischen Regionalverkehr fielen zwei Drittel der Züge aus.