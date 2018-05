Kilometer-Maut statt Vignette: Was haltet ihr vom EU-Plan?

Den Vignetten könnte es nach über 20 Jahren an den Kragen gehen - © APA (OTS/ASFINAG)

Die EU-Abgeordneten im Verkehrsausschuss des Europaparlament haben am Donnerstag mehrheitlich für eine kilometerabhängige Maut gestimmt. Vignetten, wie sie auch in Österreich üblich sind, sollen demnach 2025 abgeschafft werden. Was haltet ihr davon? Stimmt ab im Meinungscheck!