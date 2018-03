EU-Aufsicht setzt hochspekulativen Finanzprodukten Grenzen

“Binäre Optionen und finanzielle Differenzgeschäfte sind keine nachhaltigen Finanzanlagen, sondern hochriskante Wetten auf finanzielle Ereignisse. Mit diesem Beschluss konnten wir die neuen rechtlichen Möglichkeiten zum Schutz von Investoren europaweit effektiv einsetzen”, so die Vorstände der Finanzmarktaufsicht (FMA), Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller.

Hohe Gewinnversprechen bei Finanzprodukten bedeuten immer auch hohes Verlustrisiko, so die FMA-Vorstände. Sie empfehlen Kleinanlegern bei der Veranlagung der Ersparnisse die professionelle Beratung bei Banken oder konzessionierten Finanzdienstleistern in Anspruch zu nehmen.

Analysen der zuständigen nationalen Behörden zum CFD-Handel in verschiedenen EU-Staaten zeigen, dass in 74 bis 89 Prozent der Kleinanlegerkonten üblicherweise Anlageverluste verzeichnet werden, wobei der durchschnittliche Verlust pro Kunde zwischen 1.600 und 29.000 Euro beträgt. Die Untersuchungen der zuständigen nationalen Behörden zu Binären Optionen haben ebenfalls durchgängige Verluste in Kleinanlegerkonten aufgezeigt.

Die rechtliche Handhabe, den Vertrieb riskanter Finanzprodukte an Kleinanleger zu beschränken oder zu verbieten, verfügte die ESMA erst mit der am 3. Jänner in Kraft getretenen EU-Finanzmarktverordnung MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation). Die nunmehr gesetzte Maßnahme wird ab Inkrafttreten zunächst für drei Monate gültig sein und kann danach bei Bedarf verlängert werden.

“Binäre Optionen” (“binary options”) sind Wetten auf eine Ja/Nein-Entscheidung. Tritt das zuvor definierte Ereignis ein, erhält der Käufer einen festgelegten Betrag, andernfalls verfällt die gekaufte Option wertlos. Als Basiswerte kommen Indizes, Aktien, Währungspaare oder auch Rohstoffe in Frage, wobei bezogen auf einen fixierten Zeitpunkt nur auf fallenden oder steigenden Kurs spekuliert wird. Die Online-Angebote von Binären Optionen sind häufig so ausgestaltet, dass für die Kunden zwangsläufig Verluste entstehen.

Bei CFDs (“Contracts For Differences”) handelt es sich um finanzielle Differenzgeschäfte. Bei diesem hochspekulativen Finanzprodukt spekuliert der Käufer auf die Preisänderung des zugrunde liegenden Vermögenswertes, etwa einer Aktie, einer Ware, einer Währung oder eines Index. Wenn der Preis fällt, ist der Kunde verpflichtet bei Fälligkeit eine Zahlung in Höhe der Differenz zwischen dem vereinbarten Terminkurs und dem im Erfüllungszeitpunkt geltenden aktuellen Wert zu leisten. Durch die Hebelwirkung kann es zu Verlusten kommen, die das investierte Kapital bei weitem übersteigen.

(APA)