EU-Außenbeauftragte kritisiert US-Blockade gegen Kuba

Bei ihrem Besuch in Kuba hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini für offene Beziehungen zu der sozialistischen Karibikinsel geworben. “Manche wollen Kuba isolieren. Wir Europäer im Gegenteil zeigen, dass wir näher denn je bei euch sind”, sagte sie am Mittwoch in Havanna. Die US-Blockade Kubas sei keine Lösung, sondern “illegal” und “überholt”.