EU-Finanzstrafe: Land Salzburg legt keine Berufung ein

Aufgrund des Salzburger Finanzskandals hatte die Europäische Union eine Geldstrafe von 26,8 Millionen Euro gegen die Republik Österreich verhängt. So habe das Land eine falsche Schuldendarstellung kommuniziert. Von einer möglichen Nichtigkeitsklage sieht das Land Salzburg nun aufgrund nicht einschätzbaren Erfolgsaussichten ab, wie es am Montag in einer Aussendung mitteilt.