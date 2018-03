EU genehmigt Monsanto-Übernahme durch Bayer unter Auflagen

Bayer machte Zusagen in Höhe von 6 Milliarden Euro - © APA (dpa)

Die EU-Wettbewerbshüter haben die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutproduzenten Monsanto durch den deutschen Bayer-Konzern unter strengen Auflagen erlaubt. Der Agrarchemiekonzern Bayer habe Zusagen in Höhe von rund sechs Milliarden Euro gemacht, teilte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel mit.