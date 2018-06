EU: Gespräche mit Mercosur über Handelsabkommen in Endphase

Die EU sieht die Verhandlungen um ein umfassendes Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur auf der Zielgeraden. “Wir waren nie so nah an einer Einigung”, hieß es aus EU-Kreisen. Es gebe jedoch noch eine ganze Reihe an Problemen. Die EU-Kommission und Vertreter aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay treffen sich ab kommender Woche in Montevideo zu weiteren Gesprächen.

Die Mercosur-Staaten und die EU verhandeln seit Jahren über einen Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen, der Unternehmen Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe sowie Jobs und Wirtschaftswachstum bringen soll. Die EU-Kommission handelt dabei im Auftrag der 28 EU-Staaten. Die EU hofft vor allem bei Autoteilen auf einen besseren Marktzugang in Südamerika. Im Gegenzug fürchten Europas Landwirte etwa einen erleichterten Import südamerikanischen Rindfleischs. Bis Oktober müssten Lösungen gefunden werden, da die Verhandlungen wegen bevorstehender Wahlen – etwa der Europawahl im darauffolgenden Frühjahr – vermutlich nicht schnell wieder aufgegriffen werden könnten, hieß es in Brüssel. Ein Knackpunkt seien auch noch geografisch geschützte Angaben von EU-Agrarprodukten. Bei insgesamt 47 Produkten gebe es noch Probleme, unter anderem bei Münchner Bier, aber auch bei Cognac und Parmesankäse. Die EU will sicherstellen, dass die geografisch geschützten Angaben auch in den Mercosur-Staaten respektiert werden. Die EU bemüht sich derzeit verstärkt um Freihandelsabkommen mit anderen Staaten und Regionen, unter anderem wegen der protektionistischen Politik des US-Präsidenten Donald Trump. Zuletzt beauftragten die EU-Staaten die EU-Kommission damit, mit Australien und Neuseeland Freihandelsverträge abzuschließen. (APA/dpa)