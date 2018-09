EU-Gipfel als Höhepunkt des österreichischen EU-Vorsitzes

Offiziell beginnt der informelle EU-Gipfel mit einer Debatte zur Migration am Mittwochabend in der Felsenreitschule. Am Donnerstag stehen die Themen Terrorbekämpfung und Cybersicherheit sowie der aktuelle Stand der Verhandlungen mit Großbritannien über den Austritt aus der EU auf dem Programm. In den vergangenen Wochen gerieten die Brexit-Gespräche ins Stocken, weshalb erwartet wird, dass die Staats- und Regierungschefs in Salzburg eine Verlängerung der Verhandlung bis November vereinbaren.

Während sich das offizielle Salzburg über den “unbezahlbaren” touristischen Werbewert freut, müssen sich die Salzburger auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen, zudem sind Teile der Altstadt komplett abgesperrt. Für Sicherheit sorgen rund 1.750 Polizisten und mehr als 850 Soldaten. Am Rande des Gipfels sind auch Protestveranstaltungen gegen die europäische Asylpolitik geplant.

(APA)