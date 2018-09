EU- Gipfel: Das posten die Staatschefs aus Salzburg

Bereits vor dem offiziellen Abendessen traf sich EU-Ratspräsident Donald Tusk bereits mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Marjan Sarec. Dieser ist erst seit 17. August 2018 im Amt.

Tusk scheint ein Genießer zu sein. Auf seinem Instagram-Account finden sich auch Bilder aus Salzburg, die ihn beim Eisessen zeigen oder wie er der britischen Premierministerin Theresa May ein Stück Kuchen anbietet.

Während Tusk der Salzburger Küche frönte, freute sich Xavier Bettel, Premierminister von Luxemburg, über heimische Klänge beim Abendessen in der Felsenreitschule. Der Multipercussionist Christoph Sietzen wurde 1992 zwar in Salzburg geboren, hat aber die luxemburgische Staatbürgerschaft. Mit zwölf Jahren gab er sein Debüt bei den Salzburger Festspielen. Mit 22 Jahren unterrichtete das Ausnahmetalent bereits als Dozent an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien zu unterrichten.

Houfreg dass de Lëtzebuerger Museker Christoph Sietzen vun der Éisträichescher Presidence erausgesicht ginn ass fir um Aarbechtsiessen mat de Regierungscheffen de Kulturellen Deel vum Owend ze couvréieren pic.twitter.com/HP7fjslUpG — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 19. September 2018

Von der Dachterrasse des Hotel Bristol – zwischen der Uni Mozarteum und dem Landestheater – schickte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban eine Grußbotschaft an seine Facebook-Fans. Knapp 96.000 User haben seine Ansprache vor dem Hintergrund der Festung bereits gesehen (Stand: Donnerstag, 11 Uhr).

Eine ähnliche Kulisse wählten auch die Reporter des deutschen TV-Senders Phoenix.

Interesse zum aktuellen Stand beim EU-Gipfel in Salzburg? Bei #phoenixvorort gibt es gerade alle Informationen dazu von phoenix-Reporter Alexander Kähler und wir geben unser bestes damit auch das Bild stimmt. #EUCO pic.twitter.com/um0fr8mGxG — Anita Bethig (@AnitaBethig) 20. September 2018

Der belgische Premierminister Charles Michel zeigt sich auf Instagram im Gegensatz gerne von hinten.

Der dänische Regierungschef Lars Lokke Rasmussen nächtigt in Fuschl (Flachgau), wie ein Bild seines morgendlichen Kaffees auf Instagram zeigt. Der Politiker verriet auch, dass das informelle Abendessen in der Felsenreitschule bis ein Uhr früh dauerte. Seine Nacht war demnach kurz.