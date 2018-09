EU-Gipfel in Salzburg: Demo-Zwischenfall mit EU-Parlamentarier Reimon

Reimon twittere nach dem Zwischenfall: “Bitte verbreitet keine Gerüchte, ok? Bin wohlauf, hab auf der Demo zu tun, Erklärung nachher.” Gegenüber dem Standard hatte der Politiker kurz zuvor noch gesagt, dass er deeskalierend habe wirken wollen und dabei “berührt” worden sei.

Bitte verbreitet keine Gerrüchte, ok? Bin wohlauf, hab auf der Demo zu tun, Erklärung nacher — Michel★Reimon (@michelreimon) 20. September 2018

Der grüne EU-Abgeordnete @michelreimon wurde auf der Demo gegen den EU-Gipfel in Salzburg von einem Polizisten geschlagen und verletzt. Dazu gibt es mehrere ZeugInnen.#SalzburgSummit18 #Salzburg #noS20 pic.twitter.com/PlvH1cInNk — Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) 20. September 2018

Zwischenfall bei Gegendemonstration

Zu dem Vorfall war es an der engsten Stelle des Demonstrationszugs gekommen. Die Gipfelgegner waren am Platzl am Ende der Linzergasse von der Polizei eingekesselt worden. Die Polizei hatte den breiteren Weg zum Giselakai versperrt, die Demonstranten wollten die angemeldete Route durch die sehr enge Steingasse wegen der überraschend hohen Teilnehmerzahl offenbar nicht nehmen. “Ernsthafte Gespräche mit der Einsatzleitung haben ergeben, dass alle keine Eskalation wollen und so konnte die Demo in Ruhe enden. Das ist gut für alle”, so Reimon via Twitter.

Also Leute, die Sache war recht einfach: Es gab in Salzburg einen kurzen Moment an einer Kreuzung, wo es vielleicht eskalieren hätte können. Stau, enge Gassen, Gedränge, Hitze, kaum Platz zwischen Demo und Polizeireihen, Gedrängel. — Michel★Reimon (@michelreimon) 20. September 2018

Die Demo-Leitung hat mich gebeten, bei der Deeskalation zu helfen, das habe ich gemacht. Dabei wurde ich unsanft berührt. Ernsthafte Gespräche mit der Einsatzleitung haben aber ergaben, dass alle keine Eskalation wollen und so konnte die Demo in Ruhe enden. Das ist gut für alle. — Michel★Reimon (@michelreimon) 20. September 2018

(APA)