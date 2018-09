EU-Gipfel in Salzburg: Demonstranten “präventiv festgenommen”, Aktivisten erheben schwere Vorwürfe

Bereits am Mittwochabend fand in der Stadt Salzburg ein Protestzug statt. - © FMT-Pictures/KJ

Schwere Vorwürfe erhebt das Bündnis “Solidarisches Salzburg” gegen die bayerische Polizei. Ein Regionalzug mit rund 70 Demonstranten ist am Donnerstagvormittag in Freilassing (Lkr. BGL) angehalten worden. Zuginassen seien festgenommen worden. Martin Zartner, Sprecher der zuständigen Bundespolizei in Freilassing, bestätigt die Polizeiaktion, dementiert allerdings die Festnahmen. Es handle sich um eine “Gewahrsamnahme, um eine mögliche Ausreiseuntersagung zu prüfen”.