EU-Gipfel in Salzburg sorgt für riesigen Polizeieinsatz

Salzburgs Polizei ist für den EU-Gipfel gerüstet. - © FMT-Pictures/TA/Archiv

Ein Höhepunkt der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft ist das Treffen der 28 Staats- und Regierungschefs am 19. und 20. September in der Stadt Salzburg. Beim informellen EU-Gipfel werden in der kommenden Woche rund 1.750 Polizisten im Großeinsatz sein. Außerdem wird das Schengener Abkommen vorübergehend ausgesetzt. Wir geben euch einen Überblick.