EU-Gipfel in Sofia zu Trumps Kurs bei Iran und Strafzöllen

Tusk wird von Bulgariens Premier Borissow in Sofia empfangen - © AFP/POOL

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am Mittwochabend ihr Gipfeltreffen in Sofia begonnen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die Vertreter der anderen Mitgliedstaaten kamen in einem Technologiepark der bulgarischen Hauptstadt zu einem Abendessen zusammen. Auf dem Programm steht der künftige Kurs der EU angesichts der Politik von US-Präsident Donald Trump.