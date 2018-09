EU-Gipfel: So sichert das Bundesheer den Luftraum über Salzburg

Das Österreichische Bundesheer sichert den Luftraum über Salzburg. - © APA/GEORG MADER

An den Tagen des EU-Gipfels in der Mozartstadt kommen nicht nur Straßensperren, Verkehrsbehinderungen und verstärkte Kontrollen auf die Salzburger zu, auch in der Luft herrscht am 19. und 20. September Ausnahmezustand. Das Österreichische Bundesheer sichert verstärkt den Luftraum über dem Veranstaltungsort. Was das bedeutet, lest ihr hier.