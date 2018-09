EU-Gipfel: “Solidarisches Salzburg” ruft zu Großdemo auf

Alina Kugler, Sprecherin von “Solidarisches Salzburg”, ruft in einer Aussendung am Donnerstag zur Teilnahme auf: “Wir laden alle Salzburgerinnen und Salzburger ein, ihre Stimme zu erheben und an der Demonstration und der Kundgebung teilzunehmen. Denn wenn 28 Regierungschefs nicht willens sind, ihre Politik des Ertrinken-Lassens im Mittelmeer und den Sozialabbau in Europa zu beenden, sind die BürgerInnen gefragt.”

Gegen 17 Uhr findet im Volksgarten eine Kundgebung statt. /Solidarisches Salzburg ©

Großdemo vom Bahnhof zum Volksgarten

Der Demo-Zug setzt sich gegen 14 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Bewegung. Die Route verläuft dann entlang der Rainerstraße, Humboldtstraße, Faberstraße, Franz-Josef-Straße, Linzergasse, Giselakai bis zum Volksgarten. Dort soll gegen 17 Uhr eine Kundgebung stattfinden.