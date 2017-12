EU-Kommissar verlangt Solidarität bei Flüchtlingsverteilung

Avramopoulos will Lösung bis Juni - © APA (AFP)

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos mahnt rasche Fortschritte bei der Verteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union an. “Wir haben keine Zeit zu verlieren”, sagte Avramopoulos der Zeitung “Die Welt”. Spätestens bis Juni müsse eine Einigung auf eine Reform des Dublin-Systems gefunden werden, das regelt, wo in der EU Asylverfahren behandelt und Flüchtlinge aufgenommen werden.