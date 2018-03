EU-Kommission: Datenmissbrauch durch Facebook inakzeptabel

Die EU-Kommission stehe bereits in Kontakt mit Facebook, und EU-Justizkommissarin Vera Jourova werde die Affäre bei ihrem Besuch in den USA in dieser Woche ansprechen.

Facebook hatte am Freitagabend eingeräumt, dass Cambridge Analytica und einige Forscher die Auflagen des Netzwerks verletzt hätten. Die Zeitungen “New York Times” und “Observer” berichteten am Samstag, Cambridge habe seit 2014 persönliche Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern unzulässigerweise ausgewertet, die ihnen ein Forscher verkauft habe.

(APA)