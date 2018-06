EU kürzt Direktzahlungen an Bauern – Kritik aus Österreich

EU-Kommission bezeichnete Kürzungen als "fair" - © APA

Direktzahlungen an die Bauern sollen im Rahmen des nächsten EU-Budgets 2021-2027 ab 60.000 Euro gekürzt und ab 100.000 Euro je Betrieb gedeckelt werden. EU-Agrarkommissar Phil Hogan erklärte am Freitag, es handle es sich um eine faire Verteilung. Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) befürchtet für Österreich einen Verlust von 82 Mio. Euro an EU-Mitteln jährlich.