EU lobt Krankenkassenfusion: “Schritt in die richtige Richtung”

Die EU-Kommission hat die geplante Reduktion der Krankenkassenzahl in Österreich gelobt. “Eine Reform der hohen Anzahl an Krankenkassen ist ein Schritt in die richtige Richtung”, sagte Marc Fähndrich, wirtschaftspolitischer Berater der Kommissionsvertretung in Österreich, laut Aussendung am Donnerstag.