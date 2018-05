EU meldet mögliche Vergeltungszölle gegen die USA bei WTO an

Die EU habe die WTO über eine Liste von US-Produkten in Kenntnis gesetzt, die “in der Zukunft” mit zusätzlichen Importzöllen belegt werden könnten, erklärte die Kommission. Diese sollten die US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und von zehn Prozent auf Aluminium ausgleichen, “sollten diese in Kraft treten”.

Als mögliche Antwort hat Brüssel bereits eine Liste mit US-Importwaren erstellt, die mit höheren Abgaben versehen werden könnten. Sie umfasst unter anderem Produkte wie Orangensaft und Erdnussbutter, aber auch Levi’s-Jeans, Bourbon-Whiskey und Harley-Davidson-Motorräder.

Bei den von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzöllen gilt für die EU noch bis zum 1. Juni eine vorläufige Ausnahme. Bei ihrem Gipfel in Sofia bekräftigten Europas Staats- und Regierungschefs am Donnerstag ihre Forderung, dass die Ausnahme unbefristet gelten müsse, stellten zugleich aber auch eine mögliche Verbesserung des Marktzugangs in Aussicht.

