EU-Milliarden für Migranten an Berlin – Österreich gedeckelt

212.634 Nicht-EU-Bürger kamen von 2013 bis 2016 - © APA (Symbolbild)

Für jeden von 2013 bis 2016 zugewanderten Nicht-EU-Bürger will die EU-Kommission 2.800 Euro in der nächsten Finanzperiode von 2021 bis 2027 aus den EU-Strukturfonds zahlen. Für Österreich hat dies zwar Einfluss auf die Berechnung, es gilt aber ein Deckel. Weil Österreich über 120 Prozent des EU-BIP liegt, bekommt es nicht mehr EU-Kohäsionshilfen als in der laufenden Periode, also 1,3 Mrd. Euro.