EU-Parlamentsbericht: Demokratie in Ungarn in Gefahr

Das Parlament hatte sich bereits in einer Resolution im Mai 2017 sehr kritisch über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn geäußert und die Grünen-Abgeordnete Judith Sargentini mit der Erstellung des Berichts beauftragt. Sie bezieht sich in dem 26-seitigen Papier detailliert auf Stellungnahmen internationaler Institutionen wie den Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) oder des Europarates seit der Amtsübernahme des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban. “Es ist irgendwie schockierend zu sehen, wie viele Warnungen es seit 2010 gegeben hat”, sagte Sargentini im Ausschuss. Die Zeit der Warnungen sei nun vorbei. Die EU müsse mit der Forderung nach Rechtsstaatlichkeit “Ernst machen”.

Im Bericht zieht sie den Schluss, dass eine “systemische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn” herrsche. Sie verweist dabei auf Einschränkungen der Meinungs-, Forschungs- und Versammlungsfreiheit sowie auf eine Schwächung des Verfassungs- und Justizsystems und das Vorgehen der Regierung gegen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Darüber hinaus nennt sie Verstöße gegen die Rechte von Minderheiten und Flüchtlingen sowie Korruption und Interessenskonflikte.

Insgesamt sei das Risiko eines Verstoßes gegen EU-Grundwerte gegeben, heißt es in dem Bericht. Vorgeschlagen wird deshalb ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge. Ein solches Verfahren hatte die EU-Kommission im Dezember gegen Polen gestartet. Es kann theoretisch zum Entzug von Stimmrechten im Ministerrat führen. Die Hürden sind aber sehr hoch.

Zunächst kann Sargentinis Bericht im Innenausschuss noch verändert und ergänzt werden. Den Grünen zufolge ist eine Abstimmung vor der Sommerpause ab Mitte Juli geplant. Sollte das Plenum des Parlaments den Ungarn-Vorschlag dann im September mit Zwei-Drittel-Mehrheit billigen, läge das weitere Verfahren beim EU-Ministerrat. Fraglich ist im Parlament vor allem die Unterstützung der größten Fraktion Europäischen Volkspartei (EVP), zu der neben der ÖVP in Österreich, der CDU und CSU in Deutschland auch die ungarische Regierungspartei Fidesz gehört.

Die ungarische EVP-Abgeordnete Kinga Gal sagte, die Ungarn hätten bei der Parlamentswahl am Sonntag die Regierung Orban eindeutig bestätigt, und das bei hoher Wahlbeteiligung. “Was ist das, wenn das keine Demokratie ist?”, fragte sie. Ungarns Kritikern gefalle nur das Ergebnis nicht. “Das ist eine Hasskampagne, die gegen Ungarn geführt wird”, sagte Gal. “Das ist praktisch ein Schauprozess, bei dem das Urteil schon feststeht.”

Nach den Wahlen sei keine Besserung zu erwarten, meinte der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer. So habe Orban unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses angekündigt, seine Politik gegen NGOs und regierungskritische Medien weiter zu verschärfen. Der Abbau der Demokratie in Ungarn gefährdet die gesamte Europäische Union”, warnte Weidenholzer. “Wir sollten nicht darauf warten, bis es zu spät ist, sondern die uns rechtlich und politisch zur Verfügung stehenden Mittel nutzen.”

Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament Othmar Karas erklärte am Rande einer Veranstaltung in Wien, dass er den Bericht noch nicht kenne. Er sei aber mit Sargentini im Gespräch und habe das Gefühl, “dass die Forderung ausreichend begründet ist. Ein endgültiges Urteil kann ich erst fällen, wenn ich den Bericht kenne”, so Karas. Zur Forderung nach einem Ausschluss der Fidesz aus der EVP, wie von dem belgischen EVP-Mandatar Pascal Arimont gefordert, sagte der ÖVP-Abgeordnete, dass dies nicht seine Forderung sei. Notwendig sei die inhaltliche Auseinandersetzung “mit jenen, die wir führen müssen, die eine andere Meinung vertreten als wir selbst und die europäische Werte und Rechte verletzten”. Jedenfalls dürfe man nicht zur Tagesordnung übergehen. “Ein Austritt scheint mir eher ein bequemerer Weg zu sein, der löst aber kein grundsätzliches Problem – weder für die Bürger noch für die EU insgesamt, sondern schafft neue Probleme”, betonte Karas.

