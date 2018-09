EU will Institution zu Umgehung von Iran-Sanktionen schaffen

Mogherini kündigte "Zweckgesellschaft" an - © AFP

Die EU will mittels einer neuen Finanzinstitution von den USA verhängte Sanktionen gegen den Iran umgehen. Das kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag in New York nach einem Treffen von Unterzeichnern des Atomabkommens von 2015 mit dem Iran an.