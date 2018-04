EU-Staaten und Europaparlament über Einreisesystem einig

ETIAS soll bis 2021 einsatzbereit sein - © APA (AFP)

Die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich am Mittwoch über das Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem (ETIAS) geeinigt. Dies teilte der EU-Ministerrat in Brüssel mit. Das System soll Nicht-EU-Bürger, für die in der EU keine Visumpflicht besteht, vor der Einreise in den Schengenraum überprüfen und ihnen erforderlichenfalls die Einreisegenehmigung verweigern.