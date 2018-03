EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Brexit

Wie soll es mit dem Brexit weitergehen? - © APA (AFP)

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden am Freitag (9.00 Uhr) in Brüssel über die Brexit-Verhandlungen und über langfristige Reformen für die Eurozone beraten. Unter anderem geht es darum, wie eng die EU und Großbritannien nach der Trennung 2019 noch beieinander bleiben wollen. London will eine möglichst enge Zusammenarbeit, aber weitgehende Freiheiten.