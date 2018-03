EU verabschiedet Leitlinien für Brexit-Verhandlungen

Tusk bringt rote Verhandlungslinien auf den Weg - © APA (AFP)

Die EU hat ihre roten Linien für die Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen gezogen. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten verabschiedeten am Freitag bei ihrem Gipfel in Brüssel “Leitlinien” für die Gespräche, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk per Twitter mitteilte. Die Verhandlungen können damit voraussichtlich wie geplant im April beginnen.