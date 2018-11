Frans Timmermans stellt sich der Wahl - © APA (AFP)

Der Niederländer Frans Timmermans soll Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl 2019 und damit Anwärter auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten werden. Dies teilte die Sozialdemokratische Partei Europas am Montag in Brüssel mit. Mitbewerber Maros Sefcovic habe sich hinter Timmermans gestellt, hieß es in einer Erklärung der SPE.