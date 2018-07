EU will Beitrittsgespräche mit Albanien vorbereiten

Albaniens Präsident Rama will für offizielle Gespräche bereit sein - © APA (AFP)

Die EU-Kommission will “unverzüglich” die für Juni nächstes Jahr geplanten Beitrittsgespräche mit Albanien vorbereiten. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn kündigte am Freitag in Brüssel nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Edi Rama für kommenden Dienstag einen Besuch in Tirana an.