Eugendorf: 16-Jährige mit 100-km/h-Moped erwischt

Bei Mopedkontrollen in Eugendorf ging die 16-Jährige am Dienstag der Polizei ins Netz. Dabei konnte beim Moped einer 16-jährigen Flachgauerin eine Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h gemessen werden. Zudem wies das Fahrzeug mehrere schwere Mängel auf, berichtet die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Kennzeichen und Zulassung weg

Die Kennzeichentafel samt Zulassungsschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Die Weiterfahrt wurde der Lenkerin untersagt. Die 16-Jährige als auch ihre Schwester als Zulassungsbesitzerin werden nun bei der zuständigen Behörde wegen insgesamt 14 Übertretungen angezeigt. Das Fahrzeug muss der Behörde vorgeführt werden.