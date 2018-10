Eugendorf: Brennende Gasflasche sorgt für stundenlangen Einsatz

In der Werkstatt geriet eine Gasflasche in Brand. - © LFV Salzburg/FF Eugendorf

Eine Acetylengasflasche geriet am Mittwoch bei einer Firma in Eugendorf (Flachgau) in Brand. Für die Feuerwehr galt es, die Flasche langsam zu kühlen. Bis Donnerstagmittag muss sie nun unter Beobachtung bleiben.