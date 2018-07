EU-Gericht wies Klage Österreichs gegen britisches AKW ab

Hinkley Point C in einer Computeranimation - © APA (AFP/EDF ENERGY)

Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg hat am Donnerstag die Klage Österreichs (T-356/15) gegen Staatsbeihilfen für das geplante britische Atomkraftwerk Hinkley Point C in erster Instanz abgewiesen. Die EU-Kommission hatte die britischen Staatsbeihilfen 2014 genehmigt. Großbritannien hatte den AKW-Betreibern einen hohen garantierten Einspeisetarif für 35 Jahre zugesagt.