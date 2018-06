Euro-Geldgeber schalten eine Mrd. Euro für Griechenland frei

Das griechische Parlament verabschiedete zuvor weitere Reformen, die weitere Privatisierungen im Energiesektor und Änderungen an der Grundsteuer umfassen. Das seit 2015 laufende dritte Hilfsprogramm für Griechenland endet im August. Danach muss sich das Land wieder an den Finanzmärkten mit frischem Geld versorgen.

Griechenland ist gemessen an der Wirtschaftsleistung mit fast 180 Prozent so hoch verschuldet wie kein anderer Staat der Eurozone. Die Eurogruppe will am 21. Juni darüber entscheiden, ob es dem Land weitere Hilfen wie Liquiditätspuffer und Schuldenerleichterungen gewährt.

(APA/ag.)