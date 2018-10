Euro-Gruppe beunruhigt wegen Italiens Budgetplänen

Valdis Dombrovskis ist für den Euro zuständig - © APA

Die Euro-Finanzminister haben sich bei Beratungen am Montag in Luxemburg besorgt über Italiens Budgetpläne gezeigt. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte, ein Defizit von 2,4 Prozent stelle eine “bedeutende Abweichung” von den bisherigen Budget-Verpflichtungen Italiens dar. Öffentliche Ausgaben seien zwar populär, doch am Ende müssten die Italiener auch dafür bezahlen.